'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

Anton Gaaei lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij Ajax. De Amsterdamse club is in onderhandeling met Eintracht Frankfurt over een transfer van de Deen. Dat meldt ESPN na berichtgeving van Sky Sport.

Volgens de Duitse tak van Sky Sport heeft Gaaei al een persoonlijk akkoord bereikt met de Duitse club. Eintracht Frankfurt is nu in onderhandeling met Ajax en volgens ESPN willen de Amsterdammers een bedrag tussen de 7,5 en 8,5 miljoen euro ontvangen voor de verdediger, die nog tot medio 2028 vastligt.

"Eintracht Frankfurt is al langere tijd geïnteresseerd in Gaaei en bereikte inmiddels ook al een persoonlijk akkoord met de rechtsback. Inmiddels zijn de gesprekken met Ajax ook geopend en verwachten de clubs spoedig tot een akkoord te komen", zo klinkt het. Gaaei speelt sinds 2023 voor Ajax. Hij kwam tot meer dan honderd wedstrijden.