Meldingen
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Ajax onderuit tegen Panathinaikos bij officieus debuut Míchel

Sara
bron: Ajax
Míche geeft Ajax instructies
Míche geeft Ajax instructies Foto: © Pro Shots

Ajax weet in de eerste wedstrijd van de oefencampagne niet te winnen van Panathinaikos. Het werd 3-1 voor de Grieken. Don-Angelo Konadu was de doelpuntenmaker aan de kant van de Amsterdammers.

Ajax miste in Ermelo nog de spelers die op het WK actief zijn. Daarnaast stond de Braziliaanse aanwinst Caio Henrique nog niet op het wedstrijdformulier. Hij trainde nog te kort mee, maar was wel aanwezig bij de wedstrijd.

Panathinaikos kwam op voorsprong in Ermelo door een splijtende pass koelbloedig af te ronden. Ajax had geen antwoord en kwam zelfs op een 0-2 achterstand. De Grieken wisten een gaatje te vinden in een vol strafschopgebied. Na de 0-2 kwam Ajax wat meer voor de goal. De Amsterdammers vonden dan ook de aansluitingstreffer vlak voor rust. Uit een vrije trap kopte Konadu knap raak. 

Ajax startte met een compleet nieuw elftal na rust. Alleen Pharell Nash bleef staan, de aanvaller die Mika Godts moest vervangen in de basiself. Ook in de tweede helft werden er niet bijzonder veel kansen gecreëerd. Wel kwam Ajax op een 1-3 achterstand. Na het uitglijden van Carrizo kopte Taborda raak. Mokio was nog dichtbij de 2-3, maar zijn schot raakte de paal. 

1-3 bleek uiteindelijk ook de eindstand. Komende vrijdag oefent Ajax opnieuw. Dan is AEK Larnaca de tegenstander.

Gerelateerd:
Davinson Sánchez

Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal

0
Ajax-fans met vuurwerk in het Kras Stadion (Volendam)

Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

0
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax onderuit tegen Panathinaikos bij officieus debuut Míchel

Godts ontbreekt bij Ajax tegen Panathinaikos; club meldt reden

'Ajax grijpt mis op transfermarkt; gewilde spits blijft in Italië'

Van der Vaart lovend: "Hij bracht energie vanaf de bank bij Ajax"

Spitse spreekt zich uit over Ajax: "Weinig goeds over hem gehoord"

'Trainer Míchel Sánchez speelt enorme rol in megatransfer van Ajax'

Man (20) verdacht van poging tot doodslag na WK-wedstrijd Oranje

De Boer noemt ideale Koeman-opvolger: "Hij is een Cruijff-adept"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws