Ajax onderuit tegen Panathinaikos bij officieus debuut Míchel

Ajax weet in de eerste wedstrijd van de oefencampagne niet te winnen van Panathinaikos. Het werd 3-1 voor de Grieken. Don-Angelo Konadu was de doelpuntenmaker aan de kant van de Amsterdammers.

Ajax miste in Ermelo nog de spelers die op het WK actief zijn. Daarnaast stond de Braziliaanse aanwinst Caio Henrique nog niet op het wedstrijdformulier. Hij trainde nog te kort mee, maar was wel aanwezig bij de wedstrijd.

Panathinaikos kwam op voorsprong in Ermelo door een splijtende pass koelbloedig af te ronden. Ajax had geen antwoord en kwam zelfs op een 0-2 achterstand. De Grieken wisten een gaatje te vinden in een vol strafschopgebied. Na de 0-2 kwam Ajax wat meer voor de goal. De Amsterdammers vonden dan ook de aansluitingstreffer vlak voor rust. Uit een vrije trap kopte Konadu knap raak.