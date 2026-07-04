Ajax onderuit tegen Panathinaikos bij officieus debuut Míchel
Ajax weet in de eerste wedstrijd van de oefencampagne niet te winnen van Panathinaikos. Het werd 3-1 voor de Grieken. Don-Angelo Konadu was de doelpuntenmaker aan de kant van de Amsterdammers.
Ajax miste in Ermelo nog de spelers die op het WK actief zijn. Daarnaast stond de Braziliaanse aanwinst Caio Henrique nog niet op het wedstrijdformulier. Hij trainde nog te kort mee, maar was wel aanwezig bij de wedstrijd.
Panathinaikos kwam op voorsprong in Ermelo door een splijtende pass koelbloedig af te ronden. Ajax had geen antwoord en kwam zelfs op een 0-2 achterstand. De Grieken wisten een gaatje te vinden in een vol strafschopgebied. Na de 0-2 kwam Ajax wat meer voor de goal. De Amsterdammers vonden dan ook de aansluitingstreffer vlak voor rust. Uit een vrije trap kopte Konadu knap raak.
Ajax startte met een compleet nieuw elftal na rust. Alleen Pharell Nash bleef staan, de aanvaller die Mika Godts moest vervangen in de basiself. Ook in de tweede helft werden er niet bijzonder veel kansen gecreëerd. Wel kwam Ajax op een 1-3 achterstand. Na het uitglijden van Carrizo kopte Taborda raak. Mokio was nog dichtbij de 2-3, maar zijn schot raakte de paal.
1-3 bleek uiteindelijk ook de eindstand. Komende vrijdag oefent Ajax opnieuw. Dan is AEK Larnaca de tegenstander.
Ajax onderuit tegen Panathinaikos bij officieus debuut Míchel
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