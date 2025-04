Ajax onthult bronzen beeld in Johan Cruijff Arena: "Verdient hij"

Sjaak Swart heeft vandaag in de Johan Cruijff Arena een bronzen beeld van Johan Cruijff onthuld, zo valt te lezen op de website van de Telegraaf. Het kunstwerk is ontworpen door Street Art Frankey, een kunstenaar uit Amsterdam, en heeft een plek gekregen boven de Koninklijke Loge.

"De Johan Cruijff ArenA draagt met trots de naam van Johan Cruijff", laat Tanja Dik, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena, weten. "Met dit beeld willen we hem de prominente plek geven die hij verdient: in het hart van het stadion", vertelt ze over de voormalig Ajax-sterspeler.

"Niet alleen als eerbetoon aan zijn indrukwekkende nalatenschap, maar ook om iedere bezoeker te herinneren aan zijn unieke kijk op het spel en zijn betekenis voor Ajax, het Nederlandse voetbal en de wereld daarbuiten", besluit Dik. Johan Cruijff werd op 25 april 1947 geboren en overleed in 2016 op 24 maart.