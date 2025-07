Ajax onthult derde tenue: "Een eerbetoon aan de stad Amsterdam"

"Net als de eerder geïntroduceerde thuis- en uittenues is ook het derde tenue een eerbetoon aan de stad Amsterdam en het 750ste jubileum", schrijft Ajax op de officiële website. "Het beige is geïnspireerd op het oudste document waarin Amsterdam genoemd wordt, het tolprivilege dat in 1275 door Graaf van Holland Floris V verstrekt werd aan de 'lieden die bij de Amsteldam verblijven'."

Er is een moderde weergave van de oudste stadszegel van Amsterdam te zien. Ook is het shirt voorzien van het klassieke Ajax-logo en een vaandel in de nek van het shirt met daarop het Amsterdam-oprichtingsjaar 1275, jubileumjaar 2025 en de drie Amsterdamse Andreaskruisen. Het derde tenue is per direct te bestellen in de webshop van Ajax.