Geschreven door Idse Geurts 08 jun 2022 om 10:06

Ajax heeft een mooi eerbetoon voor Abdelhak Nouri gecreëerd. Het kleedkamermeubel van Nouri staat voortaan permanent in de fanshop van Ajax. Dit meldt de club via de officiële kanalen. Het eerbetoon werd afgelopen dinsdag, in het bijzijn van Nouri’s vader, door Ajax onthuld. Op het meubel staat het rugnummer van Nouri en is ook zijn shirt te bewonderen.

De club zet het eerbetoon in de fanshop, aangezien het een plek is waar iedereen het kan bezichtigen. Dit meldt Edwin van der Sar. “We hebben het meubel de afgelopen jaren zorgvuldig bewaard in het stadion en gaan het nu een mooie plek geven, die voor iedereen toegankelijk is”, laat de Ajax-directeur weten.

Hierdoor wordt de band tussen de familie Nouri en Ajax dus nog sterker. Afgelopen februari maakte beide partijen al bekend dat het rugnummer van ‘Appie’ bevroren zal worden. Hierdoor zal er geen Ajax-speler meer zijn die het nummer 34 draagt. Ook heeft Ajax de prijs voor het grootste talent van De Toekomst vernoemd naar Nouri. Afgelopen dinsdag nam de achttienjarige-doelman Charlie Setford de Abdelhak Nouri Trofee in ontvangst.