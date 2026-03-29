Ajax ontsnapt aan miskoop: Target worstelt bij nieuwe werkgever
Ajax leek in de winter dicht bij de komst van Carlos Vicente, maar zag de Spaanse vleugelaanvaller uiteindelijk kiezen voor Birmingham City. De Engelse club trok de deal over de streep met een transfersom van zo’n acht miljoen euro en een fors salaris, waardoor de Amsterdammers naast de handtekening grepen.
In Engeland begon Vicente nog veelbelovend, met een assist bij zijn debuut in de Championship. Daarna wist hij die lijn echter niet door te trekken. De buitenspeler kwam in meerdere wedstrijden in actie, maar stond slechts enkele keren in de basis en kwam uiteindelijk tot één doelpunt en één assist. Bovendien lijkt zijn rol de laatste weken af te nemen, met steeds minder speeltijd.
Bij Birmingham wordt die terugval echter genuanceerd. Manager Chris Davies legt uit waarom Vicente minder minuten maakt. "Carlos kwam binnen en ging er meteen vol gas tegenaan, maar het is weer dat schema, drie wedstrijden per week, elke wedstrijd is een gevecht, en het is gewoon een kwestie van aanpassen", zegt hij in gesprek met BirminghamLive. "Hij is een ontzettend harde werker en heeft zich volledig ingezet. Hij scoorde een belangrijke goal voor ons in Norwich, en je kunt zien dat hij een geweldige voorzet in petto heeft."
Birmingham staat momenteel elfde in de Championship en valt daarmee buiten de play-offs. Davies blijft echter vertrouwen houden in de aanvaller. "We willen dat Carlos hier een belangrijke speler wordt. Hij heeft een goede start gemaakt, hij heeft laten zien wat we in huis hebben en hopelijk maakt hij het seizoen sterk af", aldus de manager.
Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"
"Ajax heeft misschien wel het meeste baat als hij geblesseerd blijft"
Van de Beek blikt terug op Ajax-debuut: "Die momenten vergeet je niet"
Verweij: "Niet in vorm, maar wie weet bezorgt hij Ajax de 2e plaats"
Mika Godts maakt indruk bij Belgisch debuut: "Viel complexloos in"
Bos: "Wie zegt dat hij Wout Weghorst heeft ontdekt, die lult"
"Wesley Sneijder zei: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul"
Verweij over Ajax-blessure: "Hij heeft een lichte beschadiging"
'Oud-Ajax-flop mag gratis weg; Spaanse en Italiaanse interesse'
Kees Jansma looft oud-Ajax-trainer: "Hij is de allerbeste geweest"
PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"
Brobbey stelt doel bij Nederlands elftal: "Dat zou heel mooi zijn"
Donny van de Beek eerlijk: "Of we het ook over Ajax hebben? Zeker"
FC Twente niet bang voor Ajax: "NEC is de grootste concurrent"
Sneijder liet Kees Jansma schrikken: "Verschrikkelijk geschrokken"
Ooijer haalt uit na Feyenoord-Ajax: "Dat was gewoon een penalty"
Brobbey over verschil Ajax en Sunderland: "Ben nu extra scherp"
Nijstad: "Dan wordt het weer tegen Weghorst of tegen Dolberg"
FC Twente heeft een 'betere' selectie dan Ajax? "Kortom, 0-4"
Ajax grijpt naast Rotterdams talent: "Hij is een uitstervend ras"
Ajax wil contract toptalent openbreken: 'Europese top kijkt mee'
FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"
Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"
Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"
Sneijder directeur bij Ajax? "Wesley, begin eens in het mascottepak"
Theo Maassen: "Het zijn gouden tijden voor een PSV'er in Amsterdam"
Wout Weghorst vergeleken met PSV'er: "Koeman meet met twee maten"
Theo Maassen werd voor PSV: "Toen Ajax het hoog in hun bol kreeg"
Van den Brom: "Of ik bij FC Twente weer met Weghorst ga werken?"