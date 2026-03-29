Ajax ontsnapt aan miskoop: Target worstelt bij nieuwe werkgever

Ajax leek in de winter dicht bij de komst van Carlos Vicente, maar zag de Spaanse vleugelaanvaller uiteindelijk kiezen voor Birmingham City. De Engelse club trok de deal over de streep met een transfersom van zo’n acht miljoen euro en een fors salaris, waardoor de Amsterdammers naast de handtekening grepen.

In Engeland begon Vicente nog veelbelovend, met een assist bij zijn debuut in de Championship. Daarna wist hij die lijn echter niet door te trekken. De buitenspeler kwam in meerdere wedstrijden in actie, maar stond slechts enkele keren in de basis en kwam uiteindelijk tot één doelpunt en één assist. Bovendien lijkt zijn rol de laatste weken af te nemen, met steeds minder speeltijd.

Bij Birmingham wordt die terugval echter genuanceerd. Manager Chris Davies legt uit waarom Vicente minder minuten maakt. "Carlos kwam binnen en ging er meteen vol gas tegenaan, maar het is weer dat schema, drie wedstrijden per week, elke wedstrijd is een gevecht, en het is gewoon een kwestie van aanpassen", zegt hij in gesprek met BirminghamLive. "Hij is een ontzettend harde werker en heeft zich volledig ingezet. Hij scoorde een belangrijke goal voor ons in Norwich, en je kunt zien dat hij een geweldige voorzet in petto heeft."

Birmingham staat momenteel elfde in de Championship en valt daarmee buiten de play-offs. Davies blijft echter vertrouwen houden in de aanvaller. "We willen dat Carlos hier een belangrijke speler wordt. Hij heeft een goede start gemaakt, hij heeft laten zien wat we in huis hebben en hopelijk maakt hij het seizoen sterk af", aldus de manager.