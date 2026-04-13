Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax ontsnapt aan rood? "VAR zal zelf niet hebben gevoetbald"

Max
bron: ESPN
Thomas Bruns en Jorthy Mokio

Thomas Bruns vindt dat Ajax zaterdag met negen man op het veld had moeten staan. Volgens de speler van Heracles Almelo had ook Jorthy Mokio een rode kaart moeten krijgen. 

Bruns werd in de eerste helft geraakt door de Belgische middenvelder en moest in de rust noodgedwongen naar de kant. "Mijn enkel is dik en blauw, dus ik kon niet verder", vertelt hij na afloop aan ESPN. "Ik had een duel gespeeld en de bal viel ertussen. Ik speelde de bal en hij zette zijn voet gewoon over de bal."

De middenvelder van Heracles Almelo vindt dat Mokio wel een rode kaart had mogen krijgen voor het moment. "Als ik een tackle maak, ik ga voor de bal en raak mijn tegenstander, dan is het toch ook een gele of rode kaart?", stelt hij. 

In de slotfase kreeg Takehiro Tomiyasu wel rood, maar wat Bruns betreft had Mokio er ook al afgestuurd moeten worden. "Ik vind dat hij hem over de bal zet. Ik vind het rood. Ik weet niet wie de VAR was deze wedstrijd, maar hij zal ongetwijfeld niet zelf hebben gevoetbald."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

0
0
Het laatste Ajax Nieuws Takehiro Tomiyasu Jorthy Mokio
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws