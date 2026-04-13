Ajax ontsnapt aan rood? "VAR zal zelf niet hebben gevoetbald"

Thomas Bruns vindt dat Ajax zaterdag met negen man op het veld had moeten staan. Volgens de speler van Heracles Almelo had ook Jorthy Mokio een rode kaart moeten krijgen.

Bruns werd in de eerste helft geraakt door de Belgische middenvelder en moest in de rust noodgedwongen naar de kant. "Mijn enkel is dik en blauw, dus ik kon niet verder", vertelt hij na afloop aan ESPN. "Ik had een duel gespeeld en de bal viel ertussen. Ik speelde de bal en hij zette zijn voet gewoon over de bal."

De middenvelder van Heracles Almelo vindt dat Mokio wel een rode kaart had mogen krijgen voor het moment. "Als ik een tackle maak, ik ga voor de bal en raak mijn tegenstander, dan is het toch ook een gele of rode kaart?", stelt hij.