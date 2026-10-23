Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"

Niek
Danny Koevermans namens ESPN aan het werk in Eindhoven
Danny Koevermans namens ESPN aan het werk in Eindhoven Foto: © Pro Shots

Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo, maar volgens Danny Koevermans en Anco Jansen had het duel in Amsterdam ook heel anders kunnen aflopen. Volgens Koevermans kwam Davy Klaassen goed weg na een sliding in zijn eigen strafschopgebied. 

Schreidsrechter Antonio Nobre legde de bal echter niet op de stip. "Hij geeft hem niet, omdat hij vond dat de bal werd gespeeld", legt Koevermans uit in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Je wil dan je eigen mening bevestigd horen en voelen door de VAR en ik vond niet dat onomstotelijk werd bewezen of de bal wel of niet werd gespeeld", benadrukt de voormalig profvoetballer. 

"Als hij hem dan niet geeft, kan ik daar absoluut mee leven. Ik vind het prima. Als hij hem er wel op had gelegd, had ik er ook mee kunnen leven", vervolgt hij realistisch. "Het is heel diplomatiek, maar ik vond het een fifty-fifty-balletje. Ajax heeft op dat moment geluk gehad", constateert Koevermans, die in het verleden bij clubs als PSV en AZ speelde. 

Anco Jansen haakt vervolgens in. "Ik vind het een strafschop", reageert de analyticus. Voormalig Ajacied Marciano Vink vindt het echter ook een lastige situatie om te beoordelen. "Als het niet clear and obvious is, dan zal de VAR de beslissing van de scheidsrechter volgen en dat is denk ik wat er gebeurd is." 

Gerelateerd:
Míchel Sánchez

Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"

0
Supporters van Ajax

Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"

Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta

Ajax op rapport: 2 spelers ontsnappen aan onvoldoende na zege

Vink breekt lans voor Ajax-talenten: "Hij is eigenlijk overal"

Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"

Michel wijst 'Man of the Match' aan bij Ajax: "Dat was de sleutel"

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

Marcos Leonardo geeft tekst en uitleg: "Dertig dagen vakantie"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws