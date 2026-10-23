Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"

Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo, maar volgens Danny Koevermans en Anco Jansen had het duel in Amsterdam ook heel anders kunnen aflopen. Volgens Koevermans kwam Davy Klaassen goed weg na een sliding in zijn eigen strafschopgebied.

Schreidsrechter Antonio Nobre legde de bal echter niet op de stip. "Hij geeft hem niet, omdat hij vond dat de bal werd gespeeld", legt Koevermans uit in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Je wil dan je eigen mening bevestigd horen en voelen door de VAR en ik vond niet dat onomstotelijk werd bewezen of de bal wel of niet werd gespeeld", benadrukt de voormalig profvoetballer.

"Als hij hem dan niet geeft, kan ik daar absoluut mee leven. Ik vind het prima. Als hij hem er wel op had gelegd, had ik er ook mee kunnen leven", vervolgt hij realistisch. "Het is heel diplomatiek, maar ik vond het een fifty-fifty-balletje. Ajax heeft op dat moment geluk gehad", constateert Koevermans, die in het verleden bij clubs als PSV en AZ speelde.