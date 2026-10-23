Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"
Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo, maar volgens Danny Koevermans en Anco Jansen had het duel in Amsterdam ook heel anders kunnen aflopen. Volgens Koevermans kwam Davy Klaassen goed weg na een sliding in zijn eigen strafschopgebied.
Schreidsrechter Antonio Nobre legde de bal echter niet op de stip. "Hij geeft hem niet, omdat hij vond dat de bal werd gespeeld", legt Koevermans uit in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Je wil dan je eigen mening bevestigd horen en voelen door de VAR en ik vond niet dat onomstotelijk werd bewezen of de bal wel of niet werd gespeeld", benadrukt de voormalig profvoetballer.
"Als hij hem dan niet geeft, kan ik daar absoluut mee leven. Ik vind het prima. Als hij hem er wel op had gelegd, had ik er ook mee kunnen leven", vervolgt hij realistisch. "Het is heel diplomatiek, maar ik vond het een fifty-fifty-balletje. Ajax heeft op dat moment geluk gehad", constateert Koevermans, die in het verleden bij clubs als PSV en AZ speelde.
Anco Jansen haakt vervolgens in. "Ik vind het een strafschop", reageert de analyticus. Voormalig Ajacied Marciano Vink vindt het echter ook een lastige situatie om te beoordelen. "Als het niet clear and obvious is, dan zal de VAR de beslissing van de scheidsrechter volgen en dat is denk ik wat er gebeurd is."
Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"
Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta
Ajax op rapport: 2 spelers ontsnappen aan onvoldoende na zege
Vink breekt lans voor Ajax-talenten: "Hij is eigenlijk overal"
Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"
Michel wijst 'Man of the Match' aan bij Ajax: "Dat was de sleutel"
Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"
Marcos Leonardo geeft tekst en uitleg: "Dertig dagen vakantie"
Ajax-talent Ouazane na schitterende goal: "Totaal niet mee bezig"
Klaassen grapt over Ajax na Europese zege: "Weer titelkandidaat"
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Een zak aardappelen op zijn rug"
Ajax slaat in slotfase toe en boekt late overwinning op Atalanta
Ten Hag wilde oud-Ajacied naar United halen: "Niet op één lijn"
Hajduk Split hard gestraft na duel met Ajax, ook STVV de dupe
Ronald de Boer kritisch: "Had hem niet in de Ajax-basis verwacht"
Opstelling Ajax bekend: Marcos Leonardo begint opnieuw in de spits
Ronald de Boer geniet van Ajacied: "Een uitzonderlijk talent"
Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'
Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"
Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"
Ter Stegen niet in paniek: "Dat geeft me geen slapeloze nachten"
Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"
De Boer eerlijk over Ajax: "Heel erg gemist de afgelopen jaren"
MATCHDAY | Via deze manier kan je Europees duel van Ajax volgen
Van Gaal woest over opzet Champions League: "Het is corrupt!"
Frank de Boer tipt Míchel: "Ik zou hem links centraal opstellen!"
Hajduk Split krijgt zware straffen opgelegd na duel met Ajax
Antony woest na wissel tegen Feyenoord: "Had bozer moeten zijn"
Ajax ontvangt Italianen: "Bij Atalanta geen sprake van angst"