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2026-10-15
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Ajax ontsnapt tegen Sparta dankzij een uitblinkende Ter Stegen

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Ajax juicht
Ajax juicht Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zondagmiddag met 1-2 gewonnen op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Amsterdammers hadden het vooral na rust bijzonder lastig, maar hielden dankzij meerdere reddingen van Marc-André ter Stegen stand.

Ajax begon sterk aan de wedstrijd op Het Kasteel en kwam na 22 minuten op voorsprong via Abdellah Ouazane. Het talent krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied schitterend in de verre hoek. Vlak voor rust bracht Jens Toornstra, die zijn vijfhonderdste Eredivisiewedstrijd speelde, Sparta op gelijke hoogte. Lang bleef die stand niet op het scorebord staan, want in de blessuretijd van de eerste helft schoot Tolu Arokodare Ajax op aangeven van Julian Brandt opnieuw op voorsprong: 1-2.

Na rust nam Sparta het initiatief volledig over en moest Ajax steeds verder achteruit. Ter Stegen voorkwam met knappe reddingen op inzetten van Mitchell van Bergen, Zonneveld en Martes dat de Rotterdammers langszij kwamen. Ajax kreeg zelf nog een grote kans via Arokodare, die de paal raakte, maar slaagde er nauwelijks in om onder de druk van Sparta uit te voetballen. Ondanks de moeizame tweede helft trokken de Amsterdammers de overwinning over de streep.

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