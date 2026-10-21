Ajax ontvangt Atalanta Bergamo: BetMGM pakt uit met fraaie odds
ADVERTORIAL - Ajax neemt het in de tweede groepswedstrijd van de Conference League op tegen Atalanta Bergamo. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint donderdag om 21:00 uur en BetMGM pakt uit met een aantal mooie quoteringen!
De quotering op een overwinning van Ajax staat op 2.16, terwijl een gelijkspel nog veel meer geld kan opleveren (3.75). Ook qua doelpuntenmakers kun je flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Tolo Arokodare (2.38) of Marcos Leonardo (2.80).
Een doelpunt van Julian Brandt (3.20), Oscar Gloukh (3.50) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (3.85) is overigens nog veel aantrekkelijker. Wil je liever nog wat meer risico nemen? Zet dan in op een treffer van Abdellah Ouazane (4.10), Jorthy Mokio (6.75), Youri Baas (9.00) of Sofyan Amrabat (10.00).
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Zet in op Ajax tegen Atalanta!
Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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Ajax ontvangt Atalanta Bergamo: BetMGM pakt uit met fraaie odds
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