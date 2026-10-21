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Ajax ontvangt Atalanta Bergamo: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Redactie
Sfeeractie op de F-Side voor een thuiswedstrijd van Ajax
Sfeeractie op de F-Side voor een thuiswedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax neemt het in de tweede groepswedstrijd van de Conference League op tegen Atalanta Bergamo. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint donderdag om 21:00 uur en BetMGM pakt uit met een aantal mooie quoteringen

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 2.16, terwijl een gelijkspel nog veel meer geld kan opleveren (3.75). Ook qua doelpuntenmakers kun je flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Tolo Arokodare (2.38) of Marcos Leonardo (2.80). 

Een doelpunt van Julian Brandt (3.20), Oscar Gloukh (3.50) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (3.85) is overigens nog veel aantrekkelijker. Wil je liever nog wat meer risico nemen? Zet dan in op een treffer van Abdellah Ouazane (4.10), Jorthy Mokio (6.75), Youri Baas (9.00) of Sofyan Amrabat (10.00). 

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Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

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