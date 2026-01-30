'Ajax ontvangt bod uit buitenland, speler wil in Amsterdam blijven'

De club uit Wales wil de middenvelder graag overnemen van Ajax en meldde zich officieel in Amsterdam, maar Fitz-Jim ziet de stap niet zitten. Ondanks zijn beperkte rol dit seizoen heeft het jeugdproduct van Ajax geen keiharde transferwens en lijkt hij het seizoen gewoon bij Ajax af te maken. Eerder informeerden clubs uit de Eredivisie ook al naar de jonge middenvelder.

Fitz-Jim heeft nog een contract tot 2027 en gaat na dit seizoen dus zijn laatste contractjaar in. Ajax sprak met de middenvelder over een contractverlenging, maar die zijn volgens VI op niks uitgelopen.