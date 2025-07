'Ajax ontvangt bod voor Hato: serieuze interesse uit Engeland'

Hato staat al langere tijd hoog aangeschreven in de Premier League en Chelsea volgt hem al een tijd, maar neemt nu concrete stappen. Ajax bekijkt het bod van de Londenaren momenteel.

De Amsterdammers hebben een sterke onderhandelingspositie, aangezien Hato nog vastligt tot medio 2028. Technisch directeur Alex Kroes kan daardoor een flinke transfersom vragen, iets waar Chelsea de afgelopen jaren niet voor terugschrikt.

Hato lijkt bovendien open te staan voor een transfer naar Chelsea, dat onlangs het WK voor clubs won door Paris Saint-Germain in de finale te verslaan. Nu is het aan Chelsea en Ajax om tot een akkoord te komen.

Technisch directeur Alex Kroes zou rond de 70 miljoen euro vragen voor Hato. Of Chelsea dat bedrag wil betalen, is nog onduidelijk. Gezien het royale uitgavenbeleid van The Blues in de afgelopen jaren, lijkt een nieuwe miljoenendeal echter niet uitgesloten.