'Ajax ontvangt eerste bod uit Engeland voor Kroatische verdediger'

Crystal Palace heeft serieuze interesse in Borna Sosa en heeft inmiddels een eerste bod neergelegd bij Ajax, zo meldt journalist David Ornstein van The Athletic op vrijdag. De hoogte van het bod is vooralsnog onbekend, maar duidelijk is dat Sosa zelf inmiddels weet voor hoeveel jaar hij kan tekenen in Zuid-Londen en welk salaris daarbij hoort.