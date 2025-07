'Ajax ontvangt eerste bod voor Carlos Forbs, maar wijst het af'

De onderhandelingen tussen beide clubs zijn momenteel in volle gang. Ajax nam Forbs in 2023 over van Manchester City voor een bedrag van ongeveer veertien miljoen euro. Hoewel nog niet bekend is welk bedrag de Amsterdammers nu precies voor hem verlangen, is duidelijk dat het huidige bod van Club Brugge als te laag wordt beschouwd. Forbs ligt nog tot medio 2028 vast bij Ajax.

Carlos Forbs zou zelf niet onwelwillend staan tegenover een overstap naar de Belgische topclub, die afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Jupiler Pro League. Zijn perspectief bij Ajax is nagenoeg verdwenen. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, en na zijn terugkeer in Amsterdam belandde hij in de groep spelers die geen rol meer spelen in de plannen van de club.

Sinds zijn komst uit de jeugdopleiding van Manchester City speelde Forbs 38 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin wist hij drie keer te scoren en gaf hij vijf assists. Op dit moment wordt zijn marktwaarde geschat op zo'n acht miljoen euro, meldt transfermarkt.com.