'Ajax ontvangt eerste miljoenenbod van PSG op Mika Godts'
Ajax heeft een eerste bod van Paris Saint-Germain ontvangen voor Mika Godts. Volgens Fabrizio Romano bedraagt de aanbieding zo'n 45 miljoen euro.
Het gaat om een bod van veertig miljoen euro, dat middels bonussen kan oplopen tot 45 miljoen euro. Daar gaat Ajax waarschijnlijk nog niet mee akkoord. De Amsterdammers zouden de waarde van de vleugelaanvaller op zo'n zestig miljoen euro inschatten.
Wat betreft een persoonlijk akkoord tussen PSG en Godts zijn er geen problemen. De Rode Duivel wil graag naar de Franse topclub en zou al persoonlijk rond zijn. De bal ligt momenteel dus bij beide clubs. Godts ligt nog tot medio 2029 vast in de Johan Cruijff ArenA.
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