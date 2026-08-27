Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax ontvangt FC Sion: duel weer 'gewoon' gratis te bekijken

Max
bron: Ziggo Sport
Basiself Ajax tegen FC Sion
Basiself Ajax tegen FC Sion Foto: © Pro Shots

Ajax speelt vanavond de laatste, beslissende wedstrijd om zich te plaatsen voor de Conference League. Het duel is nu wél gratis te bekijken. 

Ajax won vorige week met 2-4 op bezoek bij het Zwitserse FC Sion. Lang niet alle supporters hebben die wedstrijd echter gezien. Het duel zat achter een betaalmuur bij KIJK en tot overmaat van ramp waren er ook nog technische problemen met de livestream.

Vanavond staat de return in Amsterdam op het programma. Deze wedstrijd wordt 'gewoon' weer uitgezonden door Ziggo Sport. Dat betekent dat mensen met een Ziggo-abonnement kunnen inschakelen op kanaal 14. Via Ziggo Sport Free kunnen ook niet-abonnees gratis hun club volgen.

Ajax en FC Sion trappen vanavond om 20.00 uur af. 

Gerelateerd:
Tristan Gooijer

OFFICIEEL | Ajax-verdediger maakt definitieve overstap naar België

0
Noa Lang

'Turkse club lijkt af te haken in strijd om gewilde Noa Lang'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

OFFICIEEL | Ajax-verdediger maakt definitieve overstap naar België

'Turkse club lijkt af te haken in strijd om gewilde Noa Lang'

OFFICIEEL | Ajax presenteert volgende zomeraanwinst Tsygankov

Derksen haalt uit naar oud-Ajacied: "Waarom halen ze hem in huis?"

Ajax ontvangt FC Sion: duel weer 'gewoon' gratis te bekijken

Míchel Sánchez hint op meer versterking: "Zijn we naar op zoek"

Van Gangelen onthult: "Hij is gescout en afgetest door Ajax"

'Ajacied in Italiaanse media gelinkt aan stap naar Bologna'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws