Ajax ontvangt FC Sion: duel weer 'gewoon' gratis te bekijken
Ajax speelt vanavond de laatste, beslissende wedstrijd om zich te plaatsen voor de Conference League. Het duel is nu wél gratis te bekijken.
Ajax won vorige week met 2-4 op bezoek bij het Zwitserse FC Sion. Lang niet alle supporters hebben die wedstrijd echter gezien. Het duel zat achter een betaalmuur bij KIJK en tot overmaat van ramp waren er ook nog technische problemen met de livestream.
Vanavond staat de return in Amsterdam op het programma. Deze wedstrijd wordt 'gewoon' weer uitgezonden door Ziggo Sport. Dat betekent dat mensen met een Ziggo-abonnement kunnen inschakelen op kanaal 14. Via Ziggo Sport Free kunnen ook niet-abonnees gratis hun club volgen.
Ajax en FC Sion trappen vanavond om 20.00 uur af.
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