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Ajax ontvangt FK Vojvodina: BetMGM pakt uit met prachtige odds

Redactie
Ajax-fans genieten van een frietje in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans genieten van een frietje in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Voor Ajax is het officiële seizoen inmiddels al begonnen en donderdagavond staat de return tegen FK Vojvodina op het programma. BetMGM pakt in aanloop naar de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena uit met fraaie quoteringen

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.13, terwijl een teleurstellend gelijkspel veel meer geld kan opleveren (7.50). Ook qua doelpuntenmakers kun je flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Mika Godts (1.64), Marcos Leonardo (1.95) of Kasper Dolberg (2.45). 

Een doelpunt van Steven Berghuis (2.70), Don-Angelo Konadu (2.70), Oscar Gloukh (2.88) of Davy Klaassen (2.95) is overigens nog veel aantrekkelijker. Durf jij een gokje te wagen? Zet dan in op een goal treffer van Maher Carrizo (3.15), Jorthy Mokio (6.00) of Daley Blind (6.50). 

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Ajax speelt donderdag de return in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

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