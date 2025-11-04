VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Ajax ontvangt Galatasaray in eigen huis: BetMGM heeft fraaie odds

Arthur
Supporters van Ajax op de F-Side
Supporters van Ajax op de F-Side Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax neemt het woensdagavond om 21.00 uur in eigen huis op tegen Galatasaray. De ploeg van trainer John Heitinga is niet de favoriet op Stamford Bridge en gaat op jacht naar de eerste punten, maar toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds!

De quotering op een overwinning van Ajax staat op 3.30, maar op individueel vlak valt er nog meer te verdienen. Opent Wout Weghorst namelijk de score in het duel in de Champions League? Dan pak je een odd van maar liefst 6.10. Maakt Oscar Gloukh de eerste treffer? Dan scoor je zelfs een quotering van 8.50. Wil je iets meer risico nemen, maar wel inzetten op een doelpuntenmaker? Zet dan in op een goal van Mike Godts (10.50) of Jorthy Mokio (46.00). 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
