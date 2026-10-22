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Ajax ontvangt Italianen: "Bij Atalanta geen sprake van angst"

Arthur
Fans van Ajax
Fans van Ajax Foto: © Orange Pictures

Ajax krijgt donderdag de kans om zich te herstellen van de pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Hajduk Split. In de Johan Cruijff ArenA wacht met Atalanta een Italiaanse tegenstander die nog niet zo lang geleden tot de top van het Europese voetbal behoorde. Voetbalzone sprak met journalist Fabio Gennari, die Atalanta op de voet volgt voor onder meer Prima Bergamo.

Voor Atalanta staat voorlopig alles in het teken van het Europese duel in Amsterdam. De Italiaanse club heeft weinig Europese historie met Ajax. Beide ploegen troffen elkaar alleen in het seizoen 2020/21, toen ze tegenover elkaar stonden in de Champions League. Ajax leek destijds in Bergamo op weg naar een overwinning. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft met 0-2 voor, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. In de Johan Cruijff ArenA ging Ajax vervolgens met 0-1 onderuit.

Zes jaar later krijgt Ajax de kans om revanche te nemen. Volgens Gennari kijkt Atalanta met respect naar de Amsterdamse tegenstander, maar is er geen sprake van angst. "Er is bij Atalanta geen sprake van angst voor Ajax, maar wel van respect. Dat respect is er altijd. In de Conference League staan er in de competitiefase zes wedstrijden op het programma in plaats van acht, zoals in de Champions League. Elke misstap kan dus kostbaar zijn voor de ranglijst", vertelt de journalist aan Voetbalzone.

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