Ajax ontvangt Italianen: "Bij Atalanta geen sprake van angst"
Ajax krijgt donderdag de kans om zich te herstellen van de pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Hajduk Split. In de Johan Cruijff ArenA wacht met Atalanta een Italiaanse tegenstander die nog niet zo lang geleden tot de top van het Europese voetbal behoorde. Voetbalzone sprak met journalist Fabio Gennari, die Atalanta op de voet volgt voor onder meer Prima Bergamo.
Voor Atalanta staat voorlopig alles in het teken van het Europese duel in Amsterdam. De Italiaanse club heeft weinig Europese historie met Ajax. Beide ploegen troffen elkaar alleen in het seizoen 2020/21, toen ze tegenover elkaar stonden in de Champions League. Ajax leek destijds in Bergamo op weg naar een overwinning. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft met 0-2 voor, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. In de Johan Cruijff ArenA ging Ajax vervolgens met 0-1 onderuit.
Zes jaar later krijgt Ajax de kans om revanche te nemen. Volgens Gennari kijkt Atalanta met respect naar de Amsterdamse tegenstander, maar is er geen sprake van angst. "Er is bij Atalanta geen sprake van angst voor Ajax, maar wel van respect. Dat respect is er altijd. In de Conference League staan er in de competitiefase zes wedstrijden op het programma in plaats van acht, zoals in de Champions League. Elke misstap kan dus kostbaar zijn voor de ranglijst", vertelt de journalist aan Voetbalzone.
Zet in op Ajax tegen Atalanta!
Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax ontvangt Italianen: "Bij Atalanta geen sprake van angst"
Brandt over Amsterdam: "Heb van mensen op het platteland gehoord..."
Zinchenko dolbij met tweede kans: "Het betekent ontzettend veel"
Adrie Koster keert per direct terug in de Nederlandse Eredivisie
Ajax ontvangt Atalanta Bergamo: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Ajax won bij FC Groningen: "Fakkel die tribune nu maar wel af"
Míchel verklapt plan met Zinchenko: "Hij geniet heel veel respect"
Maurice Steijn naar PEC Zwolle? "Dan zou ik zeggen: veel succes"
'Erik ten Hag wees Ajax de deur': "Ze wilden hem dolgraag terug"
Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"
"Het lelijkste Ajax-voetbal dat ik de laatste 40 jaar heb gezien"
Hans Nijland baalt: "Ajax heeft het bijna altijd moeilijk hier"
Frank de Boer doet een boekje open: "Daar ben ik wel klaar mee"
Driessen hekelt 'angsthaas': "Bij Ajax hoeven ze niet te treuren"
Míchel reageert op felle kritiek: "Ik probeer het te verbeteren"
Erik ten Hag ziet duidelijk voorbeeld: "Ajax is by far dé club"
Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"
Janse even terug in Euroborg: "Dat heb ik toch maar ingehouden"
Ajax krijgt Portugese bekende als scheidsrechter bij Europees duel
Ajax-huurling wacht op eerste minuten: "Wachten is best moeilijk"
Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie
Míchel krijgt steun uit onverwachte hoek: "Kappen nou, man"
Ajax-Atalanta niet uitverkocht: Italianen verkopen uitvak niet uit
Lukkien sneert: "Dat was Ajax in de wedstrijden hiervoor niet"
Driessen fileert Ajacied: "Gelukszoeker, die is volgend jaar weer weg"
Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"
Rafael van der Vaart mist oud-Ajacied niet: "Maar het is een klasbak"
KNVB ziet aantal stadionverboden dalen in afgelopen voetbalseizoen
Lukkien verbaasd na FC Groningen - Ajax: "Uiterst opmerkelijk"
Driessen: "Hij kan misschien wel de nieuwe Wout Weghorst worden"