Ajax transfers & geruchten
'Ajax ontvangt miljoenenbod uit Frankrijk op Anton Gaaei'
Anton Gaaei Foto: © BSR Agency
Paris FC is in de markt voor Anton Gaaei. Dat schrijft het Franse L'Equipe dinsdagmiddag.
Paris FC was deze transfermarkt al zeer ambitieus met het binnenhalen van een aantal spelers. Daar hopen de Fransen nu ook Ajacied Gaaei aan toe te voegen. Paris FC is op zoek naar een rechtsback en had eerder Hamari Traoré van Real Sociedad op de korrel, maar kijkt verder naar alternatieven.
Naar verluidt heeft Ajax een bod van zes miljoen euro ontvangen voor de Deense vleugelverdediger. Hoe Ajax en Gaaei tegenover de interesse van Paris FC staan, is niet bekend. De 22-jarige international ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam.
Laatste nieuws
'Ajax doet zaken met Liverpool en haalt oude bekende van Heitinga'
'Ajax stalt talentvolle vleugelaanvaller bij Eredivisie-club'
'Ajax ontvangt miljoenenbod uit Frankrijk op Anton Gaaei'
'Wim Kieft ondergaat spoedoperatie': "Hij stierf van de pijn"
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
Driessen nog niet overtuigd van Ajacied: "Hij zit er niet mee"
KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen FC Volendam en Ajax
Janssen snapt niks van Ajax-besluit: "Zou met hem aan de slag gaan"
Manchester City-ster geopperd voor Ajax: "Schitterende voetballer"
UEFA wijzigt loting Europees voetbal: "Donderdag start procedure"
Meer nieuws
'Taylor kan alsnog vertrekken, club gaat nieuwe poging doen'
'FC Basel twijfelt over Ahmetcan Kaplan': "Ze hebben twee opties"
Ronald Waterreus keihard voor oud-Ajacied: "Een verwende puber"
Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"
FOTO | Perisic is Ajax-plaaggeest niet vergeten: "Dankjewel, 26"
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"
Ruben Ligeon moest weg bij Ajax: "Eerst barstte ik in tranen uit"
Willem van Hanegem 'waarschuwt' Ajax na zege: "Voor hoe lang?"
Joeri Heerkens vestigt record, maar Jong Ajax gaat wel onderuit
Mirani na Ajax - Heracles Almelo: "Ik vind het echt schandalig"
Ouder nieuws
Johan Derksen zaagt oud-Ajacied af: "Slapzak, karakterloze jongen"
Van Polen ziet 'besluiteloze' Ajacied: "Die gozer kost me punten"
'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'
Driessen kritisch: "Ajax gaat een heel moeizaam seizoen tegemoet"
Bas Sibum na Ajax-uit: "Dan is dat ook een compliment aan zich"
Hugo Borst tipt aanvaller bij Ajax: "Hem zouden ze nu willen"
Sjoerd Mossou bekritiseert Ajacied: "Hij heeft vaak geen zin"
Berghuis over favoriete plek: "Dan moet je me er niet neerzetten"
Kees Luijckx wijst Ajax-talent aan: "Speelt gewoon veel te weinig"
Henk Spaan vol lof: "Met hem in de basis is Ajax beter in balans"
Video’s
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"
'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'
Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo
"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"
Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"
0 reacties