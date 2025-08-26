Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax transfers & geruchten

'Ajax ontvangt miljoenenbod uit Frankrijk op Anton Gaaei'

Max
bron: L'Equipe
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © BSR Agency

Paris FC is in de markt voor Anton Gaaei. Dat schrijft het Franse L'Equipe dinsdagmiddag. 

Paris FC was deze transfermarkt al zeer ambitieus met het binnenhalen van een aantal spelers. Daar hopen de Fransen nu ook Ajacied Gaaei aan toe te voegen. Paris FC is op zoek naar een rechtsback en had eerder Hamari Traoré van Real Sociedad op de korrel, maar kijkt verder naar alternatieven.

Naar verluidt heeft Ajax een bod van zes miljoen euro ontvangen voor de Deense vleugelverdediger. Hoe Ajax en Gaaei tegenover de interesse van Paris FC staan, is niet bekend. De 22-jarige international ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam. 

Ajax transfers & geruchten Anton Gaaei
