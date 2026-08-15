Ajax ontvangt SC Heerenveen: BetMGM biedt hoge odds voor Ajax

ADVERTORIAL - Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers hopen de tweede zege op rij te boeken in de Eredivisie. BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds voor de ontmoeting van Ajax tegen SC Heerenveen.

Ajax is volgens de bookmakers de duidelijke favoriet tegen PEC Zwolle. Bij BetMGM krijg je je 1.41 keer je inzet bij een zege van de Amsterdammers. Een overwinning van SC Heerenveen levert maar liefst 7 keer je inzet op.

Het is ook interessant om in te zetten op andere weddenschappen. Scoort Julian Brandt de openingstreffer? Dan heb je een quotering van 6.75 te pakken. Weet Oscar Gloukh het net te vinden, dan krijg je maar liefst 2.90 keer je inleg. Geeft de Israëliër een assist? Dan krijg je 3.20 keer je inzet. Scoort Anton Gaaei net als tegen Shelbourne? Dan krijg je een quotering van 6.50.