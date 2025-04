Ajax ontvangt van UEFA minder dan Feyenoord voor internationals

Feyenoord is de best beloonde Nederlandse club voor het afstaan van internationals. Dat blijkt uit cijfers die de UEFA dinsdag publiceerde. De Rotterdammers kregen een hogere vergoeding dan zowel Ajax als PSV, zo meldt De Telegraaf.

De UEFA heeft financiële cijfers openbaar gemaakt over de periode 2020 tot en met 2024. In totaal werd er ruim 233 miljoen euro uitgekeerd aan clubs wereldwijd voor het beschikbaar stellen van spelers voor interlandverplichtingen. Meer dan 900 clubs ontvingen een vergoeding, waarvan 6,5 miljoen euro naar Nederlandse clubs ging.

Feyenoord kreeg met 2,3 miljoen euro de hoogste vergoeding van alle Nederlandse clubs. Ajax volgde met 1,88 miljoen euro, terwijl PSV 1,23 miljoen ontving. In totaal kregen 24 Nederlandse clubs een betaling van de UEFA.

De uitkeringen hadden betrekking op spelers die actief waren in de Nations League, de EK-kwalificatie en het EK 2024 in Duitsland. Het Nederlands elftal reikte tot de halve finale, waarin het verloor van Engeland. Feyenoord leverde in die periode de meeste internationals, gevolgd door Ajax.