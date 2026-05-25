Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"

Ajax won de finale van de play-offs na strafschoppen van FC Utrecht. Pieter Zwart vindt dat Ajax het tegen de verwachtingen in knap heeft gedaan door te winnen van twee moeilijke tegenstanders.

"We hebben hier aan tafel allemaal gezeten met het idee van: als je het iedere keer laat liggen en als het er echt op aankomt niet levert, dan gaat deze ploeg het niet redden", begint Zwart in de nieuwe podcastaflevering van VI ZSM. "Niemand had er nog een cent voor gegeven dat ze het zouden redden tegen Groningen en Utrecht. Het waren allemaal echte angstgegners voor Ajax."

De hoofdredacteur van Voetbal International was verbaasd over de prestatie van Ajax. "Als je kijkt naar wat ze in deze twee wedstrijden op de mat hebben gelegd, dan vond ik dat naar de nieuwe standaarden van Ajax, die gedurende het seizoen steeds verder naar beneden gingen, alleszins acceptabel."

"Ik denk dat het sowieso goed is om de context van het seizoen erbij te hebben", nuanceert hij. "Een goed seizoen is het sowieso niet en dat zag je er wel aan terug. Het is wel een team dat dit seizoen klap op klap op klap heeft gehad."