Geschreven door Jordi Smit 08 jul 2020 om 12:07

© Proshots

Ajax speelt op zaterdag 8 augustus zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen RKC Waalwijk. Dat maken het Algemeen Dagblad en Fox Sports woensdagochtend bekend. Het thuisduel vindt om 18.45 uur plaats in de Johan Cruijff Arena.

Fox Sports organiseert de gehele maand mei de zogenoemde Eredivisie Comeback, waarin alle clubs uit de Eredivisie en Eerste Divisie onderling twee oefenwedstrijden spelen. De duels worden in het stadion gespeeld van de thuisspelende club en worden over de gehele maand uitgesmeerd. Het moet de BVO’s naast het oefenaspect de mogelijkheid bieden om zich voor te bereiden op de maatregelen in de coronacrisis.

De Amsterdammers spelen dus weer voor het eerst op 8 augustus, maar ook op 13 augustus staat een thuiswedstrijd gepland. Al is het onduidelijk wat de tegenstander van de ploeg van hoofdtrainer Erik ten Hag gaat zijn. Ook Jong Ajax mag half augustus aan de bak, want op 12 augustus om 18.45 uur staat een thuisduel tegen Jong FC Utrecht op het programma. Klik hier om het volledige oefenprogramma in te zien.