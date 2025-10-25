Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Ajax op bezoek bij FC Twente: torenhoge odds voor duel in Enschede

Redactie
Het uitvak met Ajax-supporters bij FC Twente
Het uitvak met Ajax-supporters bij FC Twente Foto: © MTB-Photo

ADVERTORIAL - Ajax speelt zondagmiddag om 12.15 uur de uitwedstrijd tegen FC Twente. De ploeg van trainer John Heitinga is niet de favoriet in De Grolsch Veste en dus pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds!

FC Twente kende een slechte start van het seizoen, maar heeft de smaak inmiddels te pakken onder de nieuwe trainer John van den Brom. De Enschedeërs zijn nipt de favoriet in eigen huis. Met een overwinning van Ajax kan je bij BetMGM je inzet maar liefst verdrievoudigen

Het kan ook interessant zijn om in te zetten op doelpuntenmakers. Wout Weghorst keert terug in Twente en zal gebrand zijn om te scoren. Weet de spits van Ajax het net te vinden, dan krijg je ruim drie keer je inzet met een quotering van 3.10. Ook een doelpunt van Oscar Gloukh (4.20) of Kenneth Taylor (5.00) kan aantrekkelijk zijn. 

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

0
Marciano Vink

Marciano Vink steunt Ajacied: "Ik begrijp zijn frustratie wel"

0
Oscar Gloukh

"Gloukh vroeg zich intern af of hij met Jong Ajax meetrainde"

0
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
