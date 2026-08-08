Ajax op bezoek bij PEC Zwolle: torenhoge odds voor Amsterdammers

ADVERTORIAL - Ajax begint zondagmiddag aan de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers hopen de zege op Shelbourne een vervolg te geven in Overijssel. BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds voor de ontmoeting van Ajax tegen PEC Zwolle.

Ajax is volgens de bookmakers de duidelijke favoriet tegen PEC Zwolle. Bij BetMGM krijg je je 1.48 keer je inzet bij een zege van de Amsterdammers. Een overwinning van PEC Zwolle levert maar liefst 7 keer je inzet op.

Het is ook interessant om in te zetten op andere weddenschappen. Scoort Davy Klaassen de openingstreffer? Dan heb je een quotering van 8 te pakken. Weet Oscar Gloukh het net te vinden, dan krijg je maar liefst 3.40 keer je inleg. Geeft de Israëliër een assist? Dan krijg je 3.20 keer je inzet.