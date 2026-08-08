Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax op bezoek bij PEC Zwolle: torenhoge odds voor Amsterdammers

Redactie
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax begint zondagmiddag aan de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers hopen de zege op Shelbourne een vervolg te geven in Overijssel. BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds voor de ontmoeting van Ajax tegen PEC Zwolle.

Ajax is volgens de bookmakers de duidelijke favoriet tegen PEC Zwolle. Bij BetMGM krijg je je 1.48 keer je inzet bij een zege van de Amsterdammers. Een overwinning van PEC Zwolle levert maar liefst 7 keer je inzet op.

Het is ook interessant om in te zetten op andere weddenschappen. Scoort Davy Klaassen de openingstreffer? Dan heb je een quotering van 8 te pakken. Weet Oscar Gloukh het net te vinden, dan krijg je maar liefst 3.40 keer je inleg. Geeft de Israëliër een assist? Dan krijg je 3.20 keer je inzet.

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

* Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws