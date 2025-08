'Ajax op de hoogte gebracht van Feyenoord-bod op Ko Itakura'

Ajax heeft inmiddels van Borussia Mönchengladbach vernomen dat ook Feyenoord serieuze interesse heeft in Ko Itakura. Dat meldt De Telegraaf zaterdagavond. De Amsterdamse club is op de hoogte van het bod uit Rotterdam, maar blijft desondanks hopen op de komst van de Japanse verdediger.

De club uit de hoofdstad gelooft nog steeds in een goede afloop van de transfer. "Rondom het WK-kwalificatieduel Japan - Indonesië voerde directeur voetbal Marijn Beuker in Osaka een lang gesprek met de voormalig speler van Manchester City," schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. Itakura kreeg toen al te horen dat Ajax eerst Jorrel Hato moet verkopen. "De Japanner zei destijds bereid te zijn daarop te wachten. Sindsdien heeft Beuker contact gehouden en meerdere keren met Itakura en Pannick gebeld."

Een bijkomend voordeel voor Ajax is dat Itakura graag in de Champions League wil spelen. De Amsterdammers zijn al verzekerd van deelname aan het miljardenbal, terwijl Feyenoord zich eerst nog moet kwalificeren.