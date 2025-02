Ajax op de loer voor talent: "Ze zijn te laat, hij is veel te duur"

De winterse transfermarkt is gesloten, maar Ajax is alweer aan het vooruit kijken naar de zomerse transfermarkt. Bij #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur , bespreken ze het nieuwe Ajax-target.

De komst van Lamare Bogarde wordt genoemd. De 21-jarige verdediger zou hoog op de verlanglijst staan in Amsterdam voor komende zomer. Bogarde heeft de Feyenoord-jeugd doorlopen en speelt nu bij Aston Villa, die zich al hebben geplaatst voor de achtste finale van de Champions League.

"Hij is gewoon een belangrijk onderdeel van de selectie van Aston Villa", klinkt het. "Hij kan rechtsback, centraal achterin en als controlerende middenvelder. Het zou wel een stunt zijn hoor, voor Ajax." Bij de Premier League-club beschikt Bogarde over een aflopend contract.

Ajax zou volgens de transferanalisten echter al te laat zijn. "Ajax is te laat, want hij is veel te duur. Ik denk niet dat Ajax financieel meer kan bieden dan Aston Villa. Dat wordt een heel moeilijk karwei."