Ajax op de vingers getikt: "Het gaat mogelijk weer spelen"

Ajax wilde afscheid nemen van de spelers en zette ze onder druk om een transfer te forceren. "Ze mochten hun auto niet meer parkeren en konden ook niet douchen. We hebben ons daar enorm druk over gemaakt en dat aangekaart bij Ajax, omdat dit natuurlijk geen nette manier is om met werknemers om te gaan", vertelt VVCS-directeur Louis Everard aan Voetbal International. "Dat komt neer op het wegpesten van spelers."

Everard is niet blij met de handelswijze van Ajax, maar vreest dat het in de toekomst nog een keer kan gebeuren. "Het wrange is dat het nog heeft gewerkt ook. Alleen Branco van den Boomen is overgebleven. Die is nu geblesseerd, maar straks richting de winterwindow gaat het mogelijk weer spelen."