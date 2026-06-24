'Ajax op het punt om zich te versterken met speler van Atlético'

Ajax staat op het punt om zich te versterken met Jano Monserrate. De Amsterdammers zijn momenteel in 'vergevorderde' gesprekken met Atlético Madrid over een permanente overstap van de twintigjarige middenvelder. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Matteo Moretto namens het Spaanse Marca . Inmiddels stromen vanuit Spanje de eerste details over de naderende deal binnen.

De belangstelling van Ajax voor Monserrate komt grotendeels als een verrassing. Nadat Marca woensdag uitpakte met het nieuws, wist het sportmedium AS al snel met aanvullende informatie te komen. In de Johan Cruijff Arena ligt inmiddels een contract voor minimaal drie seizoenen klaar voor de Spaanse jeugdinternational.

Hoewel de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden, moeten Ajax en Atlético Madrid nog wel akkoord zien te bereiken over de exacte invulling van de bonussen en een doorverkooppercentage. Welk vast transferbedrag Ajax op tafel moet leggen voor de speler, die in Madrid nog een eenjarige verbintenis heeft, is vooralsnog niet bekend.