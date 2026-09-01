'Ajax op hoofdlijnen akkoord, beoogde aanwinst komt naar Amsterdam'

Ajax en AS Monaco zijn in grote lijnen akkoord over de transfer van Thilo Kehrer. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

Ajax gaat Kehrer voor één seizoen huren van AS Monaco en heeft geen koopoptie. De Duitse verdediger vliegt dinsdagmiddag al naar Amsterdam om de laatste details af te ronden en zijn medische keuring te ondergaan, zo klinkt het.

Met de komst van Kehrer heeft trainer Míchel Sanchez extra opties in de laatste linie. De international kan zowel in het centrum als aan de rechterkant uit de voeten. Dit seizoen kwam Kehrer nog weinig in actie bij AS Monaco.