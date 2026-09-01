Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax op hoofdlijnen akkoord, beoogde aanwinst komt naar Amsterdam'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Thilo Kehrer
Thilo Kehrer Foto: © Pro Shots

Ajax en AS Monaco zijn in grote lijnen akkoord over de transfer van Thilo Kehrer. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

Ajax gaat Kehrer voor één seizoen huren van AS Monaco en heeft geen koopoptie. De Duitse verdediger vliegt dinsdagmiddag al naar Amsterdam om de laatste details af te ronden en zijn medische keuring te ondergaan, zo klinkt het.

Met de komst van Kehrer heeft trainer Míchel Sanchez extra opties in de laatste linie. De international kan zowel in het centrum als aan de rechterkant uit de voeten. Dit seizoen kwam Kehrer nog weinig in actie bij AS Monaco. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Enzo Boyomo

Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"

0
Simon Adingra

'Ajax nadert akkoord over aanvaller: koopoptie van 16 miljoen'

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'FC Utrecht wil spoedig poging wagen voor aanvaller van Ajax'

Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"

'Ajax op hoofdlijnen akkoord, beoogde aanwinst komt naar Amsterdam'

'Oud-Ajacied maakt op huurbasis terugkeer bij Eredivisionist'

Ajax verhuurt jonge doelman aan KKD-club, ook optie tot koop

'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'

'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'

'ESPN meldt akkoord: Ajax heeft opvolger van Mika Godts binnen'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws