'Ajax op hoofdlijnen akkoord met Ko Itakura; salaris bekend'

Zondagavond laat zou Ajax het eens zijn geworden met zijn zaakwaarnemer Joel Pannick over het salaris van de verdediger. Volgens transferjournalist Mounir Boualin bedraagt het salaris 1,7 of 1,8 miljoen euro netto.

Mike Verweij laat weten dat Itakura een vijfjarig contract kan tekenen in de Johan Cruijff ArenA. Mogelijk wordt dit ook een vierjarige verbintenis met een optie voor nog een jaar. Ajax moet nog wel overeenstemming bereiken met Borussia Mönchengladbach over de transfersom. Feyenoord zou momenteel meer hebben geboden dan Ajax.

"Afgelopen weekeinde werd duidelijk dat ook Feyenoord interesse in de oud-speler van Manchester City en FC Groningen heeft, maar Ajax was vooralsnog vol vertrouwen Itakura te kunnen vastleggen", schrijft Verweij. "Directeur Marijn Beuker sprak in juni in Osaka uitvoerig met de speler, die de plannen van Ajax kreeg voorgeschoteld en aangaf een overstap te zien zitten. Als de clubs eruit komen, dan kan de deal snel worden beklonken."