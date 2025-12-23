'Ajax in gesprek over deal Steur, verkooptermijn is uitgelekt'

Ajax is op de hoogte van de buitenlandse belangstelling voor Sean Steur. Naast Eintracht Frankfurt zouden er meerdere clubs interesse hebben in de zeventienjarige middenvelder van de Amsterdammers. Ajax is ondertussen met Steur in gesprek over een contractverlenging en heeft vertrouwen in een goede afloop, zo meldt VoetbalPrimeur .

Dat Eintracht Frankfurt al langer interesse toont in het talent van Ajax, is geen geheim. Maandagavond bracht Florian Plettenberg van Sky Sport naar buiten dat de Duitse club inmiddels gesprekken heeft geopend met Steur en/of Ajax. Eintracht zou daarbij mikken op een transfer in de zomer.

Voor Ajax komt die belangstelling niet als een verrassing. De club hoopt Steur langer aan zich te binden. Zijn huidige contract loopt tot medio 2028, maar de bedoeling is om die verbintenis open te breken en te verlengen. Binnen de club heerst optimisme over het verloop van de onderhandelingen.

Steur is bezig aan zijn doorbraak in het eerste elftal van Ajax. De rechtspoot stond tegen Qarabag, Feyenoord en NEC in de basis en liet daarin een sterke indruk achter. Steur speelt sinds 2016 voor Ajax, dat hem destijds overnam van RKAV Volendam.