Ajax op hoogte van vuurwerk? "Iedereen wist wat er ging gebeuren"

"Wat vond je van de beslissing van Bas gister? Een beetje laf, toch?", vraagt Wilfred Genee aan Valentijn Driessen. "Dat heb ik ook tegen Bas gezegd: iedereen wist wat er ging gebeuren. Eigenlijk hadden ze niet moeten spelen. Ze wisten dat dit ging gebeuren. Het vuurwerk was al binnengebracht. Bas Nijhuis wist dat ook en liet toch aftrappen", zegt Driessen.

"Dat is vragen om problemen", vindt Driessen. Johan Derksen reageert daar cynisch op: "Als Bas de wedstrijd laat aftrappen, krijgt hij de volledige vergoeding van de KNVB." Genee wil nog meer van Driessen weten: "Dus eigenlijk zeg jij tegen Bas: je had niet mogen beginnen?"

Derksen reageert dan snel: "Het is niet Bas zijn schuld. Het is de schuld van de Ajax-directie, die heeft ervoor gezorgd dat de hooligans de baas zijn. Ajax moet nu beginnen om de F-Side de rest van het seizoen dicht te houden. Dit zijn helemaal geen supporters!"

Zelf uitte Nijhuis zich al over het vuurwerkincident. "Dit gedrag dit kan toch niet. Ik wil het niet op mijn naam hebben dat ik de veiligheid van spelers hier in het geding breng", zei Nijhuis bij ESPN. De acties van F-side en het wéér afsteken van vuurwerk na een onderbreking irriteerden hem. "Je zag de eerste fakkels alweer komen. Het was er geen één, je ziet hoeveel er ligt. Schandalig. Ik hoop dat ze het een keer keihard aanpakken. De club kan er niks aan doen, maar tegen dit gekkenwerk moet een keer worden opgetreden."