Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax op hoogte van vuurwerk? "Iedereen wist wat er ging gebeuren"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen Foto: © MTB-Photo

Bas Nijhuis moest het duel tussen Ajax en FC Groningen na grootschalige vuurwerkacties stilleggen. Ondanks dat dit vrij snel gebeurde, kreeg Nijhuis de nodige kritiek bij Vandaag Inside.

"Wat vond je van de beslissing van Bas gister? Een beetje laf, toch?", vraagt Wilfred Genee aan Valentijn Driessen. "Dat heb ik ook tegen Bas gezegd: iedereen wist wat er ging gebeuren. Eigenlijk hadden ze niet moeten spelen. Ze wisten dat dit ging gebeuren. Het vuurwerk was al binnengebracht. Bas Nijhuis wist dat ook en liet toch aftrappen", zegt Driessen.

"Dat is vragen om problemen", vindt Driessen. Johan Derksen reageert daar cynisch op: "Als Bas de wedstrijd laat aftrappen, krijgt hij de volledige vergoeding van de KNVB." Genee wil nog meer van Driessen weten: "Dus eigenlijk zeg jij tegen Bas: je had niet mogen beginnen?"

Derksen reageert dan snel: "Het is niet Bas zijn schuld. Het is de schuld van de Ajax-directie, die heeft ervoor gezorgd dat de hooligans de baas zijn. Ajax moet nu beginnen om de F-Side de rest van het seizoen dicht te houden. Dit zijn helemaal geen supporters!"

Zelf uitte Nijhuis zich al over het vuurwerkincident. "Dit gedrag dit kan toch niet. Ik wil het niet op mijn naam hebben dat ik de veiligheid van spelers hier in het geding breng", zei Nijhuis bij ESPN. De acties van F-side en het wéér afsteken van vuurwerk na een onderbreking irriteerden hem. "Je zag de eerste fakkels alweer komen. Het was er geen één, je ziet hoeveel er ligt. Schandalig. Ik hoop dat ze het een keer keihard aanpakken. De club kan er niks aan doen, maar tegen dit gekkenwerk moet een keer worden opgetreden."

Johan Cruijff ArenA

Zieke Peter mag ondanks supportersverbod naar Ajax - FC Groningen

Fred Grim

Opstelling bekend: Grim moet vanwege ziekte wijziging doorvoeren

Het laatste Ajax Nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

