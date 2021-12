Geschreven door Idse Geurts 02 dec 2021 om 09:12

Ajax heeft een goede kans om dit seizoen een mooi Eredivisie-record uit de boeken te spelen. Het gaat hier om het record van de minste tegengoals in één seizoen. Op dit moment heeft Ajax maar twee tegendoelpunten om de oren gekregen in veertien Eredivisie-duels. Als deze trend wordt doorgezet, eindigt Ajax het seizoen met slechts vijf of zes doelpunten tegen. Met deze statistieken wordt het vijftig jaar oude record van FC Twente verbroken. In het seizoen 1971/1972 slaagde FC Twente erin om slechts dertien tegengoals te krijgen. Ook hadden de Tukkers 23 ‘clean sheets’.

Toch lijkt Ajax op koers om dit record te verbreken. Alleen Robin Pröpper en Django Warmerdam wisten het net te vinden tegen Ajax. Het Eredivisie seizoen is echter nog lang niet voorbij. Ajax heeft immers nog 20 wedstrijden in de Nederlandse competitie te spelen. Überhaupt wordt het een moeilijke klus voor Ajax. Behalve in de Eredivisie, zijn de Amsterdammers ook nog actief in de Champions League en de TOTO KNVB Beker. Een slippertje kan er dus altijd inzitten.