Ajax op rapport: 2 spelers ontsnappen aan onvoldoende na zege
Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo en invaller Tolu Arokodare nam een doelpunt en assist voor zijn rekening. De Nigeriaanse centrumspits krijgt op de website van VI echter geen rapportcijfer, omdat hij - net als Ouazane - minder dan een half uur gespeeld heeft.
De hoogste rapportcijfers zijn dan ook voor Youri Baas, Julian Brandt en Jorthy Mokio. Zij worden - net als trainer Michel Sanchez - met een 7 beoordeeld. Baas stond met een lange bal aan de basis van de openingstreffer, terwijl Mokio de 'Man of the Match' was volgens Michel.
Er zijn echter ook twee verdedigers die ontsnappen aan een onvoldoende. Rechtsback Lucas Rosa en Ajax-talent Aaron Bouwman krijgen namelijk een 5,5 als cijfer en zakten net niet door de ondergrens. Marcos Leonardo, die opnieuw niet wist te scoren, ontvangt een 6.
Alle Ajax-cijfers van VI op een rijtje:
Ter Stegen 6.5; Rosa 5.5, Bouwman 5.5, Baas 7, Wijndal 6.5; Mokio 7, Amrabat 6.5, Brandt 7; Klaassen 6.5, Leonardo 6 en Gloukh 6.5.
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