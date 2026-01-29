Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax op rapport: 4 (!) onvoldoendes na onnodige thuisnederlaag

Niek
Elftalfoto van Ajax in de Champions League
Elftalfoto van Ajax in de Champions League

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 1-2 van Olympiakos en daardoor is de club uit Amsterdam definitief uitgeschakeld. Op de website van VI is er na de nederlaag slechts één onvoldoende uitgedeeld in de ploeg van trainer Fred Grim. 

Anton Gaaei krijgt een 5 voor zijn optreden in de Johan Cruijff Arena. Hij had in de eerste helft een bal breed moeten leggen waardoor er een grote kans zou ontstaan, maar zijn techniek liet hem helaas in de steek. Davy Klaassen en Mika Godts ontsnappen aan een onvoldoende: 5,5. 

Op de website van VoetbalPrimeur zijn er overigens maar liefst vier onvoldoendes te zien. Wijndal en Regeer worden met een 5 beoordeeld, terwijl Godts een 4,5 krijgt. Ook trainer Fred Grim ontvangt een onvoldoende vanwege zijn wissels. "Gloukh en Bounida samen op het middenveld was duidelijk te licht."

Alle cijfers van VI op een rijtje: Jaros 6, Gaaei 5, Sutalo 6, Baas 6, Wijndal 6; Regeer 6, Steur 6,5, Klaassen 5,5; Gloukh 6, Dolberg 7 en Godts 5,5. 

