Ajax op rapport: dikke onvoldoendes na dramatische avond in Marseille

Ajax is dinsdagvond flink te kijk gezet. De Amsterdammers verloren met 4-0 van Olympique Marseille en kwamen wederom bepaald niet sterk voor de dag. En dat geldt voor de spelers, maar ook voor trainer John Heitinga.

Voetbal International deelde na afloop van het duel natuurlijk weer cijfers uit en daar komen de Ajacieden bepaald niet goed vanaf. Youri Baas is met een 5,5 de enige speler van de Amsterdammers die een voldoende krijgt na het dramatische optreden in Frankrijk. De overige Ajacieden krijgen bijna allemaal een ruime onvoldoende, waaronder hoofdtrainer John Heitinga.

Cijfers Voetbal International: Jaros 4,5; Rosa 4,5, Itakura 4,5, Baas 5,5 (55. Sutalo 5), Wijndal 3 (55. Gaaei 5); Regeer - (23. Mokio 5), Klaassen 3, Taylor 5; Berghuis 3 (46. Edvardsen 4) Gloukh 4, Godts 4,5 (84. Moro -); Heitinga 3.