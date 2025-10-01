Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Ajax op rapport: dikke onvoldoendes na dramatische avond in Marseille

Stefan
Davy Klaassen en Kenneth Taylor
Davy Klaassen en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Ajax is dinsdagvond flink te kijk gezet. De Amsterdammers verloren met 4-0 van Olympique Marseille en kwamen wederom bepaald niet sterk voor de dag. En dat geldt voor de spelers, maar ook voor trainer John Heitinga.

Voetbal International deelde na afloop van het duel natuurlijk weer cijfers uit en daar komen de Ajacieden bepaald niet goed vanaf. Youri Baas is met een 5,5 de enige speler van de Amsterdammers die een voldoende krijgt na het dramatische optreden in Frankrijk. De overige Ajacieden krijgen bijna allemaal een ruime onvoldoende, waaronder hoofdtrainer John Heitinga.

Cijfers Voetbal International: Jaros 4,5; Rosa 4,5, Itakura 4,5, Baas 5,5 (55. Sutalo 5), Wijndal 3 (55. Gaaei 5); Regeer - (23. Mokio 5), Klaassen 3, Taylor 5; Berghuis 3 (46. Edvardsen 4) Gloukh 4, Godts 4,5 (84. Moro -); Heitinga 3.

Gerelateerd:
Davy Klaassen tegen Olympique Marseille

Davy Klaasen geïrriteerd: "Ajax moet zich achter de oren krabben"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

Marco van Basten snoeihard voor Ajacied: "Dramatisch, waanzin"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Champions League Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd