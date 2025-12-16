Ajax op rapport: geen onvoldoendes en één absolute uitblinker

Ajax heeft de Klassieker met 2-0 van Feyenoord gewonnen. Het Algemeen Dagblad deelt rapportcijfers uit aan de Amsterdammers.

Achterin krijgt doelman Jaros, die zijn goal schoon hield, een 7, voor hem blonken Rosa en Itakura uit, zij krijgen beiden een 7. Bouwman moet het met een 6 bekopen, het laagste van de basisspelers van Ajax. Wijndal krijgt een 6,5.

Op het middenveld vinden we de uitblinkers: Klaassen en Regeer kregen liefst een 7,5, terwijl Steur met een 8 de absolute uitblinker was. Gloukh daarvoor krijgt ondanks zijn fraaie acties slechts een 6,5. Dolberg en Godts krijgen een 7.

Cijfers Ajax: Jaros 7, Rosa 7, Bouwman 6, Itakura 7, Wijndal 6,5, Klaassen 7,5, Regeer 7,5, Steur 8, Gloukh 6,5, Dolberg 7, Godts 7.