Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax op rapport: geen onvoldoendes en één absolute uitblinker

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Ajax - Feyenoord
Ajax - Feyenoord Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de Klassieker met 2-0 van Feyenoord gewonnen. Het Algemeen Dagblad deelt rapportcijfers uit aan de Amsterdammers.

Achterin krijgt doelman Jaros, die zijn goal schoon hield, een 7, voor hem blonken Rosa en Itakura uit, zij krijgen beiden een 7. Bouwman moet het met een 6 bekopen, het laagste van de basisspelers van Ajax. Wijndal krijgt een 6,5.

Op het middenveld vinden we de uitblinkers: Klaassen en Regeer kregen liefst een 7,5, terwijl Steur met een 8 de absolute uitblinker was. Gloukh daarvoor krijgt ondanks zijn fraaie acties slechts een 6,5. Dolberg en Godts krijgen een 7.

Cijfers Ajax: Jaros 7, Rosa 7, Bouwman 6, Itakura 7, Wijndal 6,5, Klaassen 7,5, Regeer 7,5, Steur 8, Gloukh 6,5, Dolberg 7, Godts 7.

Sean Steur tegen Feyenoord

Steur krijgt lof: "Daar zal Ajax het toch van moeten hebben"

Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Beuker gefileerd om leugens over diploma's: "Ontluisterend"

Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
