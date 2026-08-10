Ajax op rapport: invallers maken het verschil tegen PEC Zwolle

Ajax is de Eredivisie begonnen met een 0-2 overwinning op PEC Zwolle. Voetbal International beloonde meerdere Ajacieden met een 7, terwijl Marc ter Stegen bij zijn competitiedebuut direct een ruime voldoende kreeg.

Trainer Míchel Sánchez kreeg een 6,5 voor het optreden van zijn ploeg. De invallers maakten volgens VI het verschil, met name Mika Godts, Julian Brandt en Jorthy Mokio, die allemaal werden beoordeeld met een 7 na hun invalbeurt.

Cijfers Ajax: