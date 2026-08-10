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Ajax op rapport: invallers maken het verschil tegen PEC Zwolle

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Ajax is de Eredivisie begonnen met een 0-2 overwinning op PEC Zwolle. Voetbal International beloonde meerdere Ajacieden met een 7, terwijl Marc ter Stegen bij zijn competitiedebuut direct een ruime voldoende kreeg.

Trainer Míchel Sánchez kreeg een 6,5 voor het optreden van zijn ploeg. De invallers maakten volgens VI het verschil, met name Mika Godts, Julian Brandt en Jorthy Mokio, die allemaal werden beoordeeld met een 7 na hun invalbeurt.

Cijfers Ajax:

  • Marc ter Stegen - 7
  • Lucas Rosa - 7
  • Aaron Bouwman - 6,5
  • Youri Baas - 7
  • Caio Henrique - 6
  • Davy Klaassen - 6
  • Youri Regeer - 5 (Mika Godts 7, ingevallen na 61 minuten)
  • Steven Berghuis - 5,5 (Julian Brandt 7, ingevallen na 61 minuten)
  • Oscar Gloukh - 5,5 (Jorthy Mokio 7, ingevallen na 61 minuten)
  • Abdellah Ouazane - 6 (gewisseld na 73 minuten)
  • Kasper Dolberg - 5 (Marcos Leonardo 5,5, ingevallen na 67 minuten)
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