Ajax op rapport: Man langs het veld scoort het hoogste cijfer

Trainer Francesco Farioli sleept het hoogste cijfer in de wacht, met een 8. Zijn werk was terug te zien in het strijdplan van Ajax, dat in de eerste helft perfect geprepareerd bleek op PSV. Daarmee scoort de Italiaan drie punten hoger dan zijn collega Peter Bosz. Bosz kreeg een 5. Bij PSV zijn de voldoendes schaars, zo blijkt uit onderstaand overzicht.

Rapportcijfers Ajax: Matheus 7; Hato 7,5; Baas 7; Rosa 6,5; Taylor 7,5; Henderson 6,5; Klaasen 7,5; Godts 7; Brobbey 7 en Berghuis 7.