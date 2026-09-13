Ajax op rapport: meerdere uitblinkers na zege bij Fortuna Sittard

Ajax won zaterdagavond met ruime cijfers van Fortuna Sittard. Voetbal International deelt de volgende beoordelingen uit aan de ploeg van Míchel Sánchez.

Ajax speelde een moeizame eerste helft, maar na rust vielen de doelpunten als rijpe appelen. Meerdere spelers van de Amsterdammers blonken uit, waaronder zomeraanwinsten Julian Brandt en Thilo Kehrer. Ook Steven Berghuis speelde een sterke wedstrijd en was een van de beste van het veld. Caio Henrique en Oliver Edvardsen waren de minste spelers.

Cijfers VI: Ter Stegen 6, Gaaei 6,5; Kehrer 7,5; Baas 7, Henrique 5,5; Mokio 6 (58' Klaassen -), Amrabat 6, Brandt 7 (74' Gloukh -), Berghuis 7,5 (68' Tsygankov -), Arokodare 6 (74' Dolberg -), Edvardsen 5,5 (57' Ouazane 7)