Vaessen blikt terug op onderonsje: ""Zei tegen hem: 'je gaat huilen'"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax op rapport: slechts één voldoende na dramatische avond

Tom
bron: Voetbal International
Kenneth Taylor met rood van het veld tegen Chelsea
Kenneth Taylor met rood van het veld tegen Chelsea Foto: © Pro Shots

Ajax ging woensdagavond met duidelijke cijfers onderuit in het Champions League duel tegen Chelsea. De belabberde prestatie is ook terug te zien in de rapportcijfers die Voetbal International uitdeelt. 

Ajax begon nog goed aan de wedstrijd, maar na de rode kaart voor Kenneth Taylor viel het ineen. Even leken de Amsterdammers in de wedstrijd te blijven door een benutte penalty van Wout Weghorst, maar dat mocht niet baten. Het werd uiteindelijk 5-1 op Stamford Bridge.

De cijfers van VI:

Remko Pasveer: 4,5

Lucas Rosa: 4

(84. Anton Gaaei): /

Ko Itakura: 4,5

Josip Sutalo: 4,5

Youri Baas: 4

James McConnell: 4

(79. Youri Regeer): /

Kenneth Taylor: /

Oscar Gloukh: /

(23. Jorthy Mokio): 5

Raúl Moro: 5,5

Wout Weghorst: 4

(46. Davy Klaassen): 5

Mika Godts: 4

(84. Kian Fitz-Jim): /

John Heitinga: 4

