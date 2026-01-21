Ajax wedstrijden
Ajax op rapport: twee dikke onvoldoendes na overwinning in Spanje
Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots
Ajax was dinsdagavond met 1-2 te sterk voor het Spaanse Villarreal. Een aantal Ajacieden maakten een sterke indruk in het Champions League-duel, al vielen een aantal spelers ook tegen.
Aaron Bouwman en Jorthy Mokio krijgen van Voetbal International namelijk slechts een 4,5 voor hun wedstrijd tegen Villarreal. Het duo zijn echter niet de enige Ajacieden met een onvoldoende, want Owen Wijndal en Kasper Dolberg werden beoordeeld met een 5. Het hoogste cijfer was voor Youri Baas, met een 7,5.
Cijfers Voetbal International: Jaros 7; Gaaei 7, Bouwman 4,5, Baas 7,5, Wijndal 5 (84. Fitz-Jim -); Klaassen 6, Regeer 6 (54. Itakura 6), Mokio 4,5 (71. Steur -); Gloukh 6,5 (84. Edvardsen -), Dolberg 5 (71. Bounida -), Godts 6,5.
