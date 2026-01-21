Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Ajax op rapport: twee dikke onvoldoendes na overwinning in Spanje

Stefan
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Ajax was dinsdagavond met 1-2 te sterk voor het Spaanse Villarreal. Een aantal Ajacieden maakten een sterke indruk in het Champions League-duel, al vielen een aantal spelers ook tegen.

Aaron Bouwman en Jorthy Mokio krijgen van Voetbal International namelijk slechts een 4,5 voor hun wedstrijd tegen Villarreal. Het duo zijn echter niet de enige Ajacieden met een onvoldoende, want Owen Wijndal en Kasper Dolberg werden beoordeeld met een 5. Het hoogste cijfer was voor Youri Baas, met een 7,5.

Cijfers Voetbal International: Jaros 7; Gaaei 7, Bouwman 4,5, Baas 7,5, Wijndal 5 (84. Fitz-Jim -); Klaassen 6, Regeer 6 (54. Itakura 6), Mokio 4,5 (71. Steur -); Gloukh 6,5 (84. Edvardsen -), Dolberg 5 (71. Bounida -), Godts 6,5.

Gerelateerd:
Fred Grim en Anton Gaaei in Villarreal

Fred Grim tevreden: "Je voelt dat die goal er aan zit te komen"

0
Wim Kieft

Wim Kieft enthousiast: "Hij is wel een typische Ajax-speler"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Champions League Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties