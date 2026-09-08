Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV en Voetbal International heeft naar aanleiding van die nederlaag maar liefst zeven onvoldoendes uitgedeeld bij de club uit Amsterdam. Onder andere trainer Michel krijgt een 5.

Het weekblad zag echter ook meerdere spelers door de ondergrens zakken. Zo krijgen de backs Anton Gaaei en Caio Henrique een onvoldoende, alsmede de 'buitenspelers' Oscar Gloukh en Steven Berghuis. De laagste cijfers zijn voor invaller Marcos Leonardo (4,38), Davy Klaassen (4,75) en Ter Stegen (4,88).

VI geeft de amusementswaarde overigens een 7.5 en scheidsrechter Sander van der Eijk wordt met een 4 beoordeeld. De arbiter liet het onder andere na om Ruben van Bommel met rood van het veld te sturen na een harde overtreding op Aaron Bouwman. Bij PSV zijn de hoogste cijfers voor Lutsharel Geertruida, Kodai Sano en Ricardo Pepi. Zij kregen een 7 of hoger.