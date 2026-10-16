Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Conference League met 2-1 op bezoek bij Hajduk Split en VI heeft naar aanleiding van die (nipte) nederlaag maar liefst acht onvoldoendes uitgedeeld bij de club uit Amsterdam. Trainer Mïchel Sanchez krijgt een 4,5 vanwege zijn opstelling en wisselbeleid.
Het laagste cijfer is voor Jofre Torrents, die bij beide tegengoals betrokken was. De vleugelverdediger krijgt een 3 voor zijn optreden. Viktor Tsygankov presteerde echter niet veel beter en ontvangt een 4. Youri Baas en Julian Brandt worden met een 4,5 beoordeeld.
Ook Sofyan Amrabat, Davy Klaasy Klaassen en Abdellah Ouazane ontsnappen niet aan een onvoldoende: 5. Het 'hoogste cijfer' is voor Aaron Bouwman. De talentvolle centrumverdediger, die weer in de basis mocht beginnen, krijgt een 6. Ter Stegen en Kehrer krijgen een krappe voldoende (5,5).
Alle cijfers van VI op een rijtje: Ter Stegen 5,5, Kehrer 5,5 Bouwman 6, Baas 4,5, Torrents 3, Amrabat 5, Klaassen 5, Brandt 4,5, Tsygankov 4, Tolu 5,5 en Ouazane 5.
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Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
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