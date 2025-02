Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag

Ajax verloor donderdagavond in eigen met 1-2 van Union Sint-Gillis en Voetbal International heeft naar aanleiding van die nipte nederlaag maar liefst acht (!) onvoldoendes uitgedeeld in de ploeg van trainer Francesco Farioli. Rechtsback Lucas Rosa krijgt zelfs een 3,5 voor zijn optreden in de Johan Cruijff Arena.