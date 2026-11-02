Ajax op rapport: VI deelt twee onvoldoendes uit ondanks nipte zege
Ajax heeft eindelijk weer eens afgerekend met AZ. De Amsterdammers wonnen voor het eerst sinds maart 2022 van de Alkmaarders. In eigen stadion was Tolu Arokodare de gevierde man. Hij maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Ajax daarmee drie belangrijke punten.
Ook op de ranglijst doet Ajax goede zaken. Feyenoord liet eerder in de speelronde punten liggen tegen Fortuna Sittard, waardoor de achterstand van Ajax op de koploper is teruggebracht tot één punt. PSV volgt op zijn beurt op één punt van de Amsterdammers.
Ajax kan de overwinning nu achter zich laten en zich richten op het Europese treffen met FC Midtjylland in de Conference League. Voetbal International heeft na afloop van de wedstrijd tegen AZ alle spelers beoordeeld. Marcos Leonardo en Davy Klaassen kregen met een 5 als enigen een onvoldoende.
Rapportcijfers VI: Ter Stegen 7, Wijndal 7, Baas 7, Bouwman 7, Rosa 7, Brandt 6,5, Gloukh 5,5, Amrabat 7, Mokio 6, Ouazane 6, Marcos Leonardo 5, Tolu 7, Klaassen 5, Bissouma 6.
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Ajax op rapport: VI deelt twee onvoldoendes uit ondanks nipte zege
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