Ajax op rapport: vele uitblinkers na simpele winst op FC Twente

Ajax wist des keizers baard haar laatste Eredivisieduel overtuigend van FC Twente te winnen met 2-0. De landstitel werd misgelopen nadat duidelijk werd dat PSV de controle had in het duel met Sparta en uiteindelijk ook met 1-3 won. Ajax leverde echter een prima duel af tegen de Tukkers.

Het spelersrapport van Voetbal International voor Ajax is dan ook uitstekend. Pasveer, Wijndal, Hato en Sutalo kregen in de verdediging allen een 7. FC Twente kreeg drie grote kansen, maar over het algemeen wist Ajax de poort goed dicht te houden. Ook Pasveer was met een aantal goede reddingen belangrijk.

Ook Youri Regeer kreeg een 7. Van het basiselftal was Henderson met een 7,5 de grote uitblinker, terwijl ook Taylor een 7 kreeg. Onvoldoendes waren er niet. Invaller Wout Weghorst kreeg een 7,5, terwijl Mokio een 6,5 kreeg.

Cijfers VI: Pasveer 7, Wijndal 7, Hato 7, Sutalo 7, Lucas Rosa 6,5, Regeer 7, Henderson 7,5, Klaassen 6, Taylor 7, Brobbey 6,5, Berghuis 6.