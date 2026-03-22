Ajax op rapport: zeven onvoldoendes na gelijkspel in De Klassieker
Wout Weghorst baalt Foto: © BSR Agency
De Klassieker heeft zondag geen winnaar opgeleverd. In De Kuip speelden Feyenoord en Ajax met 1-1 gelijk.
Na afloop kwam Voetbal International met de beoordelingen van de Ajax-spelers. Echt hoge cijfers werden er niet uitgedeeld. Sean Steur was met een 7,5 de best beoordeelde Ajacied, terwijl meerdere spelers een onvoldoende kregen.
Cijfers Ajax: Paes 5,5; Rosa 4,5; Sutalo 5,5; Baas 5,5; Tomiyasu 6,5; Klaassen 5, Mokio 6,5; Steur 7,5; Berghuis 5, Dolberg 5, Weghorst 5, Bounida 5 en Godts 5. Trainer: Oscar Garcia 5.
